| 10:59 - 10 Ottobre 2022

L'incidente in autostrada.

"L'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia si unisce al cordoglio delle famiglie delle vittime del gravissimo incidente verificatosi venerdì pomeriggio sull'autostrada A4: una tragedia che non ha risparmiato nemmeno l'ultima persona coinvolta, rendendo purtroppo vano l'encomiabile sforzo dei sanitari che hanno fatto l'impossibile per salvarla." Lo afferma il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, in merito al decesso dell'educatrice della cooperativa "Cuore 21" di Riccione.