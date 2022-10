Riccione, oltre duemila persone alla veglia per le vittime della strage in A4

Attualità

Riccione

| 08:29 - 10 Ottobre 2022

La veglia di preghiera a Riccione - foto Daniele Casalboni.

Gremita la chiesa di San Martino a Riccione per un momento di preghiera per sette vittime dell'incidente di venerdì in A4. Oltre duemila le persone che hanno partecipato domenica sera, con la chiesa che, prevedendo di non riuscire a contenere tutti i cittadini, ha posizionato degli altoparlanti all'esterno ed organizzato una trasmissione on line della funzione. La veglia è stata tenuta dal vescovo di Rimini Mons. Lambiasi assieme a tutti parroci riccionesi. Un momento di raccoglimento e commozione per tutta la comunità stretta intorno alle famiglie di Massimo Pironi, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi, Alfredo Barbieri e Romina Bannini.

"Una testimonianza di grande generosità" così la sindaca di Riccione Daniela Angelini ha ricordato Massimo Pironi, l'ex sindaco della Perla Verde. Una vita al servizio delle persone e della sua città. Prima in politica, poi con un ruolo attivo nel volontariato "Anche quando si fa politica" ricorda Angelini "c'è un termine. Superato quello, lui ha dato dimostrazione che la vita è fatta anche di altro. La politica può essere espressa in altri modi: nel volontariato, la forma più bella, la forma più vicina alle esigenze della gente".