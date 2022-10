Calcio Promozione: Gambuti gol, Verucchio pari con il Fratta Terme (1-1)

Sport

Verucchio

| 07:39 - 10 Ottobre 2022

Un undici del Verucchio.



Fratta Terme - Verucchio Calcio 1 - 1



FRATTA TERME: Lombardi, Salvi (85' B. Zoli ), Petrini, Branchetti, F. Zoli, Dosio, Garoia (70' Venturi ), Errani (77' Bara ), Andreoli, Ravaioli, Depascalis (63' Lorenzi).

A disposizione: Ronchi, Bussi, Mazzoni, Del Buono, Aruoma. VERUCCHIO: Niederwieser, Celli, Genghini, Sacco, Renzi, Colonna, Ribezzi (67' Gambuti ), Sebastiani, Bullini (46' Sancisi ), Michilli, Amati.

A disposizione: Russo, Farotti, Fabbri, Girometti, Muccioli, Semprini, Lotti.



Reti: 57' Garoia (F) , 75' Gambuti (V)

Ammoniti: Fratta Terme Branchetti (62'), Garoia (65') Verucchio Calcio Genghini (65'), Sacco (61'), Sebastiani (71'), Michilli (75')

Espulsi: Lotti (85')

Angoli: 5 - 5

Recuperi: 1° t: 2' 2° t: 4'



FRATTA TERME Il Verucchio si presenta allo “Spazzoli” tutt’altro che impaurito dalla posizione di classifica. La prima frazione di gioco rileva pochi sussulti per gli oltre 100 presenti in tribuna, seppur dopo solo 1’, Ravaioli di testa colpisce la traversa rischiando il vantaggio per i Termali, i successivi 44’ vedono le due compagini affrontarsi in maniera non troppo ordinata e avara di occasioni. Da segnalare due buone incursioni dei padroni di casa sulla fascia destra, con Andreoli in veste di “assist man”, una di queste ha visto Ravaioli anticipato di un niente davanti all’estremo difensore rosa-nero Secondo tempo tempo più spumeggiante con repentini capovolgimenti di fronte. Il primo al 57’, lancio in profondità per Andreoli, il 9 bianco-verde serve un ottimo pallone all’accorrente Garoia che con un pregevole stop, mette prima la palla a terra e poi insacca nell’angolino basso. La Fratta sembra anche nei 10 minuti successivi controllare il match, e invece gli ospiti prendono campo e costringono i Termali a rinchiudersi nella propria metà campo. Da un’innocua punizione dai 30 metri, Gambuti s’incunea tra la linea difensiva e la mette all’incrocio. L’ultima parte di gara vede il Verucchio pericoloso in più occasioni, soprattutto dal limite senza però impensierire Lombardi. Termina 1-1, un punto a testa che muove la classifica.