Calcio RSM, Cosmos piega il Pennarossa con rete di Di Maio al 92'

Sport

Repubblica San Marino

| 00:18 - 10 Ottobre 2022



Grazie ad un colpo di testa di Roberto Di Maio al 92’ il Cosmos si aggiudica il big match con il Pennarossa valevole per la 5^ giornata di Campionato Sammarinese BKN301. I gialloverdi dunque ritornano alla vittoria dopo lo stop della scorsa giornata contro la Fiorita e mantengono la scia – seppur attardati di tre lunghezze – dalla squadra di Montegiardino capolista a punteggio pieno. La squadra di Nicola Berardi ha la meglio solamente nel finale, in una gara equilibrata ed incerta sino alla fine. Il Pennarossa dal canto suo ci ha provato ma il miglior attacco del campionato quest’oggi non ha colpito. Per la squadra di Chiesanuova si tratta della prima sconfitta stagionale e i biancorossi vengono sorpassati di una sola lunghezza in classifica dalla Virtus, vincente a Montecchio contro la Juvenes-Dogana (3-1). I neroverdi di Bizzotto mantengono il buon periodo di forma e in neanche un’ora di gioco ne segnano tre alla squadra di Serravalle. La prima rete arriva in avvio grazie a Benincasa, abile ad attaccare il primo palo e ad incornare il cross di Sabato. Raddoppio neroverde al 23’ con il bel tiro dal limite di Albini che si insacca alle spalle di Gentilini. La squadra di Amati reagisce e ad inizio ripresa la riapre con il colpo di testa di Merli. Ma è un fuoco di paglia per la Juvenes-Dogana perché qualche minuto dopo la chiude Alessandro Golinucci, abile a seguire la traccia di Buonocunto e a siglare il 3-1.

Gol e spettacolo nella sfida tra Fiorentino e Faetano, in cui i gialloblu segnano ben cinque volte e si portano a casa la prima vittoria stagionale (2-5). La partita però la sblocca subito in avvio il Fiorentino grazie ad un pallonetto delizioso di Torsani dopo la sponda di Castellazzi. È solo però un illusione per i rossoblu perché al 20’ Ferrario la pareggia di testa su cross di Mema. Lo stesso Ferrario tre minuti più tardi va di nuovo a segno con la rete del vantaggio gialloblu. Il Faetano cala anche il tris verso la fine del primo tempo grazie a Mema, che dopo una buona azione corale non può fallire a porta sguarnita. Il poker gialloblu arriva nella ripresa grazie a Pini (62’) che da due passi insacca di testa dopo il tiro di Ferrario ribattuto dal portiere rossoblu Bianchi. Il quinto gol del Faetano arriva in maniera simile: Ferrario calcia, Bianchi non trattiene e Composto segna senza problemi il 5-1. Nel finale il gol che accorcia le distanze del Fiorentino con Marino (88’). Rossoblu che restano fanalino di coda del girone, appaiati con il Cailungo (di riposo in questo turno) con un solo punto raccolto. Faetano che dopo la bella vittoria in Coppa Titano in settimana trova anche la prima gioia in campionato.

Il Campionato Sammarinese BKN301 tornerà in campo nel prossimo weekend (14-15-16 ottobre) con la sesta giornata.