Basket A2, Forlì si prende il derby del Flaminio: 79-84

Sport

Rimini

| 21:10 - 09 Ottobre 2022

Al Flamnio gremito (tremila tifosi circa) l'Unieuro si aggiudca il derby contro RivieraBanca per 79-84. La squadra di Ferrari ha pagato l'impatto negativo del primo quarto chiuso sul -14. Pi i biancorossi hanno cercato di ricucire il gap con un johnson ispirato conquistando i restanti tre quarti ma non riuscendo ad operare il sorpasso. per RivieraBanca in due in doppia cifra (i due stranieri), in tre dall'altar parte: Valentini 22 punti, Cinciarini 16 e Benvenuti 13.

Per Rimini 28/56, 21/39 da 2, 7/17 da 3, 16/19 ai liberi. Per Forlì: 26/58, 15/31 da 2, 11/27 da 3, 21/33 ai liberi.



Il tabellino

Riviera Banca Basket Rimini – Unieuro Forlì 79-84



Riviera Banca: Tassinari 7, Anumba, Meluzzi 5, Baldisserri, Scarponi 8, Masciadri 4, Arrigoni 4, D’Almeida 8, Bedetti, Johnson 29, Morandotti, Ogbeide 14. All. Ferrari.



Unieuro Forlì: Cinciarini 16, Gazzotti 3, Valentini 22, Adrian 16, Pollone 2, Munari, Ndour, Radonjic 9, Penna 9, Benvenuti 13, Raivio 3. All.: Martino.



Parziali: 17-31, 36-46, 60-69