Risultati Smoe Run 5K: vincono Rodgers Maiyom e Baldassarri Valeria

Sport

Repubblica San Marino

| 20:05 - 09 Ottobre 2022

Un momento della partenza, sotto il vincitore Maiyom.

Si è svolta domenica 9 ottobre la gara podistica di 5 km “Smoe Run 5K”, a Falciano di San Marino, con partenza e arrivo all’interno del San Marino Outlet Experience. Una manifestazione nazionale su tracciato ondulato, con percorso certificato Fidal.



Si è imposto il keniano Rodgers Maiyom. Il 29enne portacolori della podistica Torino ha impiegando 14’21”, alla media di 2’52” al chilometro, alle sue spalle Gravante Giuseppe della Calcestruzzi Corradini con 14’48” e bronzo il Marocchino Bazhar Taofik del Circolo Minerva Asd in 16'32". Quarto Venturelli Luca della Virtus Emilsider in 16'35", quinto il sammarinese Giacomo Agostini in 16'37".



Tra le donne a tagliare per prima il traguardo è stata Baldassarri Valeria della G.S. Gabbi in 17'59", seguita dalla riminese Borghesi Elena dell'Atletica Santamonica Misano in 18'19", bronzo per Federici Monia in 19'47". Quarta Guiducci Chiara del GS Gabbi, quinta Sara Ceccolini del Track & Field San Marino.