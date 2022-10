Calcio Prima, pareggio nel big match tra Morciano e Riccione (2-2)

Sport

Morciano di Romagna

| 19:36 - 09 Ottobre 2022

Finisce 2-2 tra Morciano e Riccione allo stadio Carlo Brigo (un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell'Associazione Centro 21 Onlus di Riccione). Bella partita tra due squadre che hanno cercato di prevalere e alla fin dei conti il pari è il risultato più giusto. Tante occasioni da rete da una parte e dall'altra con gli estremi difensori, Masini (R) e Alessandrini (M) sugli scudi.

Passa il Riccione con Bencivenga al 41' di testa, assist di Gueye su angolo di Klyvchuk. Il Morciano impatta al 60' con Longoni, che sfodera un gran diagonale da fuori area, palo goal. Neanche il tempo di rammaricarsi per il goal subito, che il Riccione raddoppia. Palla al centro e lancio lungo per Capriotti che fa sponda per Amati il quale fulmina Alessandrini al 61'. All'88' è Casciola a siglare il definitivo pari sfruttando un magistrale contropiede.