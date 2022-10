Calcio Promozione, Gabicce Gradara ko al Magi: hurrà Montecchio 2-3

Sport

Gabicce Mare

| 19:29 - 09 Ottobre 2022

Le due squadre a centrocampo.

Il K Sport Montecchio espugna il campo del Gabicce Gradara per 2-3 al termine di una partita combattuta e aperta fino alla fine. Primo brivido al 10’: cross di Pizzagalli da sinistra, testa di Peluso a centro area fuori di poco. Le due squadre sono compatte e cercano la supremazia senza trovarla. L’equilibrio è rotto al 21’ da Bastianoni, imbeccato da Peluso sul centro sinistra, con un tiro di destro appena fuori l’area probabilmente deviato leggermente da un difensore col corpo: 0-1. Al 23’ azione da moviola: contrasto in area tra Passeri su Donati, reclama rigore il Gabicce Gradara, ma l’arbitro fa proseguire. Il raddoppio al 27’. Vegliò dal limite, spostato tutto sulla destra, con un preciso tiro di sinistro trova l’angolo più lontano 0-2. A fil di sirena il Gabicce Gradara accorcia le distanze. Azione di Pierri sulla sinistra, assist a Mani che scarta un avversario e con un preciso diagonale fulmina Celato vanamente proteso in tuffo. 1-2



Nella ripresa la partita si mantiene aperta e combattuta con finale pirotecnico. Al 39’ Renzetti salva su Peluso che aveva riconquistato palla in area ma al 40’ deve capitolare di fronte all’attaccante liberato davanti a lui sul filo del fuorigioco (1-3). Nel recupero Magi ruba palla sull’out sinistro, serve Donati a centro area. la conclusione dell'attaccante si stampa sulla traversa. Al 48’ Innocentini con un tiro da fuori accorcia le distanze (2-3).

Nel prossimo turno il Gabicce Gradara fa visita alla Cagliese (sabato, 15,30).

Gabicce Gradara – K Sport Montecchio 2-3.



IL TECNICO Arrabbiato a fine partita il tecnico Filippo Vergoni: “Continuiamo purtroppo a commettere errori che paghiamo a caro prezzo, il secondo ed il terzo gol del Montecchio sono nati da nostri errori – spiega – (il Gabicce Gradara è la squadra che ha subito più reti assieme al Villa San Martino e al Marotta Mondolfo: 8): sull’ 1-2 la partita era aperta ed eravamo in fiducia. Peccato, perché la prestazione c’è stata a fronte di un avversario che ha dimostrato la sua forza ed esperienza”.



Il tabellino

Gabicce Gradara - K Sport Montecchio 2-3

GABICCE GRADARA: Renzetti, Cherubini (33’ pt. Semprini Federico), Di Addario, Grandicelli (36’ st. Innocentini), Varrella (45’ Semprini Federico), Tombari, Pierri (23’ st. Giunchetti), Gabrielli, Donati, Mani (36’ st. Magi), Ulloa (32’ Montebelli). A disp. Mussoni, Innocentini, Lepri, Magi, Semprini Nicolò, Morini. All. Vergoni.



K SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri (41’ st. Bonacin), Pizzagalli, Paoli, Fontana, Passeri, Bastianoni (23’ st. Ferrini), Dominici, Vegliò (14’ st. Rossi), Peluso, Mazzari (23’ st. Bladelli). A disp. Garofolo, Pierini, Aiello, Bellucci, Grilli. All.Lilli

ARBITRO: Animento di Macerata (Giacomucci di Pesaro e Bellagamba di Macerata).

RETI: 21’ pt Bastianoni , 27’ Vegliò, 45’ Mani, 40’ st. Peluso, 48’ Innocentini.

NOTE: spettatori 250 circa circa. Ammoniti: Paoli, Fontana, Renzetti, Di Addario, Mani