Calcio Promozione: Gambettola e Misano, larghe vittorie con Bellaria e Torconca

Sport

Misano Adriatico

| 18:55 - 09 Ottobre 2022

Chiusano del Misano, oggi autore di una doppietta.





Gambettola - Bellaria Igea Marina 3-0



GAMBETTOLA: Golinucci, Maioli, Rigoni (25' st Aloisi), Marconi, Alberighi, Limounì (4' st Del Vecchio), Spadaro (16' st Zammarchi), Gadda (15' st Giulianelli), Tani, Vukaj, Falchero (10' st Zavatta).

A disp. Donini, Zammarchi, Severi, Difino, Camaj.

All. Bernacci.

BELLARIA IGEA MARINA: Ramenghi, Paganelli (18' pt Alvisi), Fabbri, Fusi, Zanotti, Gabrielli, Giornali (20' st Caldari), Cocco (1' st Chiussi W.), Marchini (1' st Antonioli), Facondini, Meluzzi (25' st Becchimanzi).

A disp. Barbieri, Ermeti, Donini, Busiello.

All. Fusi.



ARBITRO: Samaritani di Ravenna

RETI: 24' pt Rigoni, 34' pt Spadaro, 14' st Maioli.

AMMONITI: Gadda, Antonioli, Fusi.



Torconca - Misano 0-4



TORCONCA: Hysa, Franca, Ferraro, Nicolini, Righetti, Cecchi (15' st Neri), Ricci (23' pt Orciani), Maquirrian (22' st Cipiccia), Morri (1' st Fabrizi), Abouzziane (30' st Mazzal), Miron.

A disp. Torriani, Moroni, Vucaj, Ballaj. All. Ricchiuti.

MISANO: Bartolini (1' st Macri), Giganti, Coccia, Londero, Biaggi, Sanchez, Necul (24' st Tirincanti), Cuomo (36' st Signorini), Chiusano (22' st Travagliati), Nigro, Maltoni (30' st Kone).

A disp. Malpassi, Pulzoni, Delbianco, Del Bue. All. De Argila.



ARBITRO: Zannoni di Cesena

RETI: 20' pt e 21' st Chiusano, 10' st rig. Necul, 36' st Kone.

AMMONITI: Righetti, Nicolini.

ESPULSO: Fabrizi.