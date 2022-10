Calcio Eccellenza, la Savignaese passa sul campo del Diegaro 1-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:48 - 09 Ottobre 2022

Un'azione di gioco (Foto Savignanese).

La Savignanese prosegue il suo ottimo avvio di stagione battendo il Diegaro sul suo campo (1-2). Brillante avvio dei gialloblù, che premono e mettono sotto i cesenati. Fioccano le chance fin da subito e, dopo il vantaggio firmato da Vitalino su corner di Tola (10′), Protino e Pacchioni sfiorano il bis. A questo punto la formazione di Cucchi si sveglia, ma Fusconi para in due circostanze a cavallo della mezz’ora. Parate provvidenziali perché al 33′ giunge il raddoppio di Protino, in goal di rapina sul tiro di Mazza respinto di Foiera.



Nella ripresa la Savignanese cerca di legittimare ancora di più il suo predominio, tuttavia Protino e Tola non trovano il tris. Chi trova la rete è invece il Diegaro, a segno con Casalboni da distanza ravvicinata (72′). Finale in crescendo dei locali, che colpiscono una traversa dell’ex Noschese su punizione al 96′, però la Savignanese resiste e guadagna i tre punti al triplice fischio.



Il tabellino

Diegaro: Foiera, Panzavolta, Zannoli (46′ Belward), Pertutti (70′ Podo), Lorusso, Bartoletti, Morganti (58′ Fofana), Sankhare, Casalboni (75′ Guidi), Noschese, Pagliarani F (70′ Moretti) . A disp: Fabbri, Siboni, Pagliarani G, Strada All Cucchi.

Savignanese: Fusconi, Mazzarini, Mazza (65′ Osayande), Vitalino (65′ Sbrighi), Lambertini, Onofri, Zoffoli, Cassani (29′ Farabegoli), Pacchioni, Protino (73′ Battistini), Tola. A disp: Semprini, Stacchini, Franchini, Possenti, Bascioni. All Montanari

Reti: 10′ Vitalino, 33′ Protino, 72' Casalboni

Note: Ammoniti: Pagliarani, Sankhare, Mazza, Onofri, Pacchioni