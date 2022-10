Calcio Eccellenza, il Victor San Marino cala il settebello: 3-0 al Del Duca

Sport

Repubblica San Marino

| 18:38 - 09 Ottobre 2022

Per Alex Ambrosini una doppietta.



Settebello Victor San Marino: 7 successi in 7 giornate per gli uomini di mister Cassani. Battuta la Del Duca Grama per 3-0 quest’oggi tra le mura amiche dell’Acquaviva Stadium. Decidono la sfida della settima giornata di campionato una doppietta di capitan Ambrosini (26’ del primo tempo e 14’ del secondo tempo) e un gol di Marra (48’ del secondo tempo). Il club calcistico sammarinese è ancora imbattuto, non si schioda dal primo posto del girone B e continua ad amministrare il considerevole vantaggio di punti sulle squadre inseguitrici.



I titani affronteranno nuovamente la formazione romagnola, sempre allo stadio di Acquaviva, anche ai sedicesimi di finale della Coppa Italia Eccellenza e Promozione – Memorial “Maurizio Minetti”: la partita inizierà alle ore 20.30 di mercoledì 12 ottobre 2022. All’ottava giornata del Campionato di Eccellenza Emilia Romagna, invece, il Victor San Marino sarà impegnato a Borgo Tossignano contro la Valsanterno domenica 16 ottobre 2022 alle ore 15.30.



Il tabellino

Victor San Marino-Del Duca Grama 3-0



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi, Monaco (33’ st Morelli), Tosi; Gramellini, Sabba, Kamara (16’ st Marra), Stellacci (11’ st Mengucci); Malo (22’ st Lazzari), Ambrosini; Dioh (1’ st Santoni). Panchina: Forti, Buda, Manuelli, Mazzavillani. All.: Cassani.

Del Duca Grama: Farsoni; Borgini, Maltoni (10’ st Mingozzi), Bertozzi, Colecchia, Buzi (38’ st Marouane); Pari (28’ st Rosti), Bravaccini (21’ st Tafa), Cantelli; Simeoni (21’ st Venzi), Ndiaye. Panchina: Casadei, Ilboudo, Maione, Onyia, All.: Pozzi.



Arbitro: Radovanovic di Maniago.

Reti: 26’ pt e 14’ st Ambrosini, 48’ st Marra

Note. Prima della partita osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente avvenuto venerdì scorso sull’A4. Ammoniti: Bravaccini, Maltoni.