Calcio D, solo un pari per la Sammaurese con lo Scandicci:1-1

| 18:32 - 09 Ottobre 2022

Viene ripresa nel finale la Sammaurese che al Macrelli deve dividere la posta con lo Scandicci (1-1). Dopo un primo tempo molto teso, la squadra romagnola nella ripresa si è scatenata creando tanto. Conquistato il vantaggio, i toscani però in una delle poche azioni offensive hanno sorpreso la nostra difesa.

Al 40′ doppia occasione per i nostri con il colpo di testa Maltoni che viene deviato poi Casadio sempre su cross di Masini, ma che finisce alto.

Ad inizio ripresa Saccardi di testa supera Piretro, ma il pallone per fortuna esce. Al 69′ annullato un gol alla Sammaurese: azione di Barbatosta che serve Maltoni, bravo ad insaccare, ma si alza la bandierina.

Passano due minuti e Bonandi impegna Timperanza che si salva in corner. A forza di spingere i giallorossi sfondano il muro. Punizione di Bonandi e Maltoni arriva preciso in spaccata. Subito dopo viene annullato un altro gol a Merlonghi. Lo Scandicci si lancia in attacco nel tentativo di pareggiare. All’82’ su un cross Gianassi si avventa e con uno scavetto supera Piretro. Assalti finali della Sammaurese, ma Timperanza salva in ben tre occasioni il risultato.



Il tabellino

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Haruna, Canalicchio, Casadio, Scarponi, Maltoni, Cremonini, Barbatosta A disp: Zavatti, Manfroni, Gaiola, Romano, Cremonini, Misuraca, Bonafede, Bonandi, Merlonghi All Martini



SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Frascadore, Di Blasio, Vitali, Francalanci, Meucci, Gozzerini, Saccardi, Sinisgallo, Bartolozzi A disp: Dainelli, Gianassi, Edu, Ghinassi, Cruciani, Marini, Corsi, Akammadu, Vezzi



Reti: 74′ Maltoni, 82′ Gianassi