Meteo: correnti più umide e più variabilità

| 14:35 - 09 Ottobre 2022

Correnti più umide di origine atlantica determinano condizioni di generale variabilità atmosferica, inserite in un contesto termico in linea con la media climatologica.



Emissione del 09/10/2022 ore 13:00



Lunedì 10 Ottobre



Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso nel corso del giorno, fino a coperto in serata a partire dalle aree interne.

Precipitazioni: assenti al mattino, sviluppo di rovesci a ridosso dei rilievi nel corso del pomeriggio, in possibile locale estensione alle zone di pianura in serata.

Temperature: stazionarie o in lieve calo, con valori minimi compresi tra i +13/16°C e valori massimi fino a +17/19°C su pianura e costa.

Venti: deboli dai quadranti orientali, in rotazione dai quadranti occidentali in serata.

Mare: per lo più poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 11 Ottobre



Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto al mattino, maggiori schiarite tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: rovesci e isolati temporali in ingresso dal mare sin dal primo mattino, in attenuazione nel corso delle ore e in successiva cessazione nelle ore pomeridiane, salvo a ridosso dei rilievi dove potranno persistere qualche ora in più.

Temperature: minime in nuova diminuzione, fino a +8/10°C sui rilievi e fino a +12/15°C su pianura e costa; massime in lieve aumento, con valori compresi tra i +18/21°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest al mattino, in rotazione dai quadranti orientali su pianura e costa nel corso del giorno.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 12 Ottobre



Stato del cielo: nuvoloso al mattino, maggiori schiarite con cieli fino a poco nuvoloso tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi tra i +12/15°C e massime fino a +18/21°C su pianura e costa.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: la seconda parte della settimana trascorrerà all’insegna della variabilità atmosferica, con cieli frequentemente nuvolosi e locali precipitazioni sparse; temperature senza variazioni di rilievo, prossime alla media del periodo.



