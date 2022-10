Parmigiani vince la Sgr Riverun: 400 podisti si sfidano lungo la ciclabile del Marecchia

Sport

Rimini

12:53 - 09 Ottobre 2022

Foto Eugenio Angeli.



Quattrocento podisti hanno invaso questa mattina (domenica 9 ottobre) la ciclabile lungo il fiume Marecchia, a Rimini, per l'edizione del 2022 della Sgr Riverun. La manifestazione podistica, organizzata da Rimini Marathon, ha preso il via puntuale alle 9.30 dal parco XXV Aprile, con il suggestivo scenario del ponte di Tiberio. In una mattinata caratterizzata da un debole sole, da un tempo umido e mite, gli atleti si sono sfidati su un percorso di 15 km, all'andata in direzione entroterra, sulla ciclabile sponda sinistra del fiume Marecchia, al ritorno, dopo aver attraversato il Marecchia, sul ponte pedonabile della ciclabile, sponda destra.



All'arrivo, sempre al parco XXV Aprile, il primo a tagliare il traguardo è stato Michelangelo Parmigiani, triatleta del TTR, con il tempo di 51' e 57''. Secondo Laurent Squadrani (52' e 40''), terzo Gianluca Borghesi (59' 29'').



La prima donna a tagliare il traguardo è stata Luana Leardini con 59’ e 29” , al secondo posto Nanu Elena in un'ora, 5’ e 36” ; terza Livia Grazi con 1 ora, 06’, 34”.