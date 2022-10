Basket B2 femminile, la Ren-Auto infila il bis. Battuto il San Lazzaro 74-64

Sport

Rimini

| 12:27 - 09 Ottobre 2022

La Ren-Auto 2022-2023.

Dopo il convincente successo nella trasferta di Finale Emilia, la Ren-Auto di coach Andrea Maghelli fa il suo esordio casalingo sul campo della Carim contro la giovanissima ma temibile San Lazzaro. Le rosanero partono con un quintetto composto da: Novelli, Garaffoni, Capucci e le gemelle Duca.

La Ren-Auto comincia bene con due canestri di Garaffoni, ma sul 12-9 perde Novelli: la capitana rosanero cade male dopo un contatto e si scaviglia. Per lei partita finita.

L'episodio sfortunato non pare avere conseguenze sul match: Garaffoni e le gemelle Duca guidano l'attacco e la Ren-Auto chiude il primo quarto avanti di 6, 24-18.

Nella seconda frazione l'Happy continua a trovare buone soluzioni offensive: segnano un po' tutte e la difesa lavora con maggior efficacia. Si va al riposo lungo sul 45-32.

Al ritorno in campo le cose sembrano mettersi decisamente bene, tanto che la Ren-Auto con Noemi Duca trova il massimo vantaggio, +20 sul 58-38, e chiude la terza frazione saldamente al comando, 61-44.

Sembra finita anche perché dopo 3' di quarto quarto l'Happy è ancora avanti di 18, 66-48.

Invece negli ultimi 7' la partita cambia: l'attacco si inceppa di fluidità e anche l'intensità difensiva ne risente.

San Lazzaro - che ha tantissimo dalla 2008 Mosconi - non molla di un centimetro, continua a difendere a zona fino alla sirena e concede solo 8 punti all'attacco rosanero, segnandone 16.

Le ospiti sul 70-60 hanno anche il possesso per scendere sotto la doppia cifra di svantaggio, ma la difesa tiene e due canestri consecutivi di Pignieri chiudono un match comunque in controllo pur con qualche grattacapo finale.

Alla Carim Ren-Auto batte San Lazzaro 74-64.



IL COACH "Abbiamo giocato un buon primo tempo offensivo segnando tanto - commenta coach Maghelli -, ma in difesa abbiamo concesso un po' troppo. Dal terzo quarto ci siamo un po' adattate al loro ritmo e questo ci ha portato fuori dal nostro tipo di gioco, già prima che loro passassero a zona: abbiamo perso fiducia e sbagliato comodi appoggi e tiri aperti che di solito segniamo. Loro a quel punto sono rientrate in partita, ma le ragazze sono comunque riuscite ad amministrare il vantaggio. Certamente nel momento di difficoltà ci avrebbe fatto comodo il playmaking di Novelli per rimetterci in ordine: speriamo di poterla recuperare, a fine partita appoggiava il piede ma la caviglia ha girato ed è presto per fare valutazioni, vedremo nei prossimi giorni. Va comunque bene perché siamo a due vittorie: era quello che volevamo, da lunedì lavoreremo per preparare al meglio la partita con Samoggia".

La Ren-Auto tornerà in campo ad Anzola (BO) domenica 16 ottobre, alle ore 18.00, per il match con la Scuola Basket Samoggia.



Il tabellino

REN-AUTO vs BLS San Lazzaro 74-64



REN-AUTO: Novelli 2, Duca E. 14, Pignieri 14, Duca N. 8, Renzi, Garaffoni 18, Borsetti, Capucci 11, Lazzarini 2, Benicchi, Tiraferri 5, Mongiusti. All. Maghelli

San Lazzaro: Grandi, Grassi 13, Campalastri 2, Averto 5, Trombetti 6, Colli 16, Costabile 10, Mazzini, Mosconi 10, Righi, Evangelisti 2. All. Dalè

Arbitri: Puliti e Casavecchia.

Parziali: 24-18; 21-14; 16-12; 13-20