Cattolica, possesso di arnesi da scasso, tirapugni in tasca e una mazza da baseball in auto: fioccano le denunce

Cronaca

Cattolica

| 11:27 - 09 Ottobre 2022

Carabinieri di Riccione (ph. repertorio).

Raffica di denunce nella scorsa serata e durante l’intera nottata nel territorio di cattolica e Sa Giovanni in Marignano: nel servizio di controllo operato dai Carabinieri della Compagnia di Riccione sono finite nei guai ben otto persone.

In particolare, sono stati deferiti per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere un giovane maggiorenne straniero, che è stato sorpreso per le vie del centro in possesso di un tirapugni, nascosto nei pantaloni.



Stessa sorte per un senza tetto, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un coltello di 18 cm, chiaramente sottoposto a sequestro e per un uomo trovato in possesso di una mazza da baseball, occultata nel bagagliaio della sua auto.

Risponderà invece dell’accusa di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, un trentaduenne che, sottoposto a controllo, è stato sorpreso in possesso di una bicicletta poi risultata rubata e di uno zaino contenente vari arnesi da scasso.



Ancora, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un diciannovenne del luogo che, a seguito di controllo, è stato sorpreso con alcuni grammi di hashish e marijuana e con la somma contante di 400 euro, ritenuta provento verosimilmente di attività di spaccio.



Inoltre un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso invece al di fuori dell’abitazione senza alcun tipo di autorizzazione e quindi denunciato per evasione. Guida in stato di ebbrezza per due automobilisti, positivi all’alcoltest, per loro è scattato il ritiro della patente.

Infine sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti due persone trovate in possesso di 1,2 grammi di hashish e di 1,7 grammi di marijuana.