Motociclismo: CIV, Bussolotti (600CIV) e Zanni (Premoto3) Campioni italiani

| 21:57 - 08 Ottobre 2022

Colpi di scena, grandi battaglie e i primi Campioni italiani. Le gare del sabato del Round LIQUI MOLY dall'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola hanno regalato emozioni a non finire, a partire dalla Sbk. La gara è stata interrotta all'ottavo giro per una bandiera rossa causata dalla caduta, senza conseguenze, di Gianluca Sconza (Faieta Motors By Speedaction Yamaha). Con Michele Pirro (Barni Spark Racing Team) che era in testa davanti al rivale Alessandro Delbianco (Aprilia Nuova M2 Racing), non al meglio fisicamente a causa di un'influenza. Ripartita, sulla distanza di sette giri, la corsa ha vissuto su un duello serrato tra Pirro e Delbianco, con il primo in testa e il secondo a provare in tutti i modi a superare il pluricampione italiano.

Al penultimo giro il colpo di scena: la caduta di Pirro, con Delbianco che ha mantenuto il sangue freddo andando a vincere la sua seconda gara nella Sbk italiana. Dietro di lui seconda posizione per Andrea Mantovani (Broncos Racing Team Ducati) con Luca Vitali (Scuderia Improve - Firenze Motor Honda) terzo. Pirro che è riuscito comunque a ripartire e a chiudere in 11° posizione. In classifica generale Pirro è ancora leader con 189 p. davanti a Delbianco a 173 p. con Vitali a 142 p.



Battaglia in Moto3, con la vittoria andata a Nicola Carraro. L'alfiere We Race-SM POS Corse BeOn, arrivato direttamente dal mondiale dove sostituisce l'infortunato Matteo Bertelle, ha battuto il rivale Cesare Tiezzi (AC Racing Team BeOn). Seconda posizione per il pilota Pata Talento Azzurro FMI, distante quasi mezzo secondo da Carraro. Terza posizione per Vicente Perez Selfa, penalizzato di tre secondi per track limit. In Campionato Carraro è ora leader con 176 p. davanti a Tiezzi con 173 p. e Ferrandez, assente perché impegnato nella Talent Cup, a 149 p.



Gran vittoria di Matteo Ferrari nella Ng. Il pilota Ducati Toccio Racing ha ottenuto il suo primo successo stagionale nella categoria, andando a vincere con oltre cinque secondi di vantaggio sul primo dei suoi inseguitori, Nicholas Spinelli (Barni Spark Racing Team), secondo al traguardo. Terza posizione, distante però oltre 11 secondi, per il pluricampione italiano Massimo Roccoli (Yamaha Promo Driver Organization), con Roberto Mercandelli (Team Rosso e Nero Yamaha) ai piedi del podio.

In classifica generale Spinelli è leader con 162 p. davanti a Roccoli con 157 p. e Ferrari con 143 p. Nella 600CIV Marco Bussolotti ha chiuso nel migliore dei modi i conti per il Campionato. L'alfiere Axon Seven Team Yamaha ha ottenuto la vittoria in gara, davanti a Zannoni (Team Rosso e Nero Yamaha) e Pontone (Bike e Motor Racing Team Yamaha). Quinto successo per lui in questa stagione, con cinque secondi posti, risultati che gli hanno consentito di conquistare il titolo italiano di categoria, il primo della sua carriera. In classifica generale Bussolotti è campione con 225 p. davanti a Zannoni con 175 p. e Pusceddu, assente dopo l'infortunio del Mugello, a 150 p.





Vittoria per Giulio Pugliese, titolo a Leonardo Zanni. E' quanto accaduto in Premoto3, dove la gara è stata vinta da Pugliese, primo sotto la bandiera a scacchi dopo essere scattato dalla pole. La seconda posizione, distante oltre quattro secondi dal vincitore, è andata a Zanni. Risultato che ha permesso a Leonardo di laurearsi Campione italiano di Categoria, in una stagione dove Zanni ha fin qui conquistato quattro vittorie e quattro secondi posti. Doppietta in gara per il team AC Racing Brevo. La classifica generale recita quindi Zanni campione con 202 p. seguito da Pugliese con 167 p. Terzo posto in gara per Edoardo Liguori (Pasini Racing Team 2WheelsPoliTo) penalizzato di tre secondi per track limit. Per un podio di gara composto da piloti Pata Talenti Azzurri FMI.



Bagarre fino all'ultimo centimetro di pista in Ss300, con la volata finale che ha premiato Alfonso Coppola. Il pilota VM Racing Team Yamaha ha ottenuto la prima vittoria stagionale davanti a Oscar Nunez Roldan (TMF Guerreri Racing Team Kawasaki) con Emanuele Vocino (Prodina Racing Kawasaki) a chiudere il podio. Settima posizione per il favorito alla conquista del titolo, Leonardo Carnevali (Box Pedercini Corse Kawasaki). In classifica generale Carnevali è ora a pari punti, 175, con Matteo Vannucci (AG Motorsport Italia Yamaha), assente però a Imola perché impegnato nel mondiale di categoria. Dietro di loro, Vocino è lontano 33 p. e non può più ambire al titolo. Per vincere il quale a Carnevali domani basterà finire a punti.