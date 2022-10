Basket C Silver, al debutto EA Titano vincente sull'Ascoli (65-50)

Sport

Repubblica San Marino

| 21:54 - 08 Ottobre 2022

L'esultanza dei titani (foto Fiorani).

Il debutto al Multieventi è vincente. Dopo il ko a Urbania, l’esordio casalingo coincide con una bella vittoria per l’EA Titano, che s’impone su Ascoli per 65-50 in una gara vissuta sostanzialmente sempre al comando. Per i Titans il primo successo in campionato porta la firma di Macina, Dini e Gamberini, tutti a quota 14 punti. Il capitano apre le danze da tre punti ed è il motivo della prima vera fuga. Chris e Tommy chiudono i conti nel finale dopo il riavvicinamento a -6 degli ospiti.



LA CRONACA. Botta e risposta nei primi cinque minuti, con Ascoli anche avanti a più riprese e l’EA Titano a respingere gli assalti. Dal 9-9 di metà quarto, però, ecco la prima fuga biancazzurra firmata soprattutto dalle triple di Macina. Al 10’ è 22-11 e al 13’ addirittura 30-12. Un +18 che significa gara avviata sui giusti binari, ma senza pensare di averla già portata a casa. Ascoli, soprattutto con Vigoriti in questa fase, riduce il divario e all’intervallo è 38-25.



Nel terzo quarto la squadra ospite, allenata da coach Minora, scende anche sotto la doppia cifra di margine coi punti di Di Luca. Al 30’ è 51-42, con Ascoli ad accorciare ulteriormente con altri cinque punti di Di Luca fino al 53-47 a 8’ dalla fine. Partita quasi riaperta, ma a quel punto i ragazzi di coach Rossini reagiscono e mettono insieme la fuga decisiva. I protagonisti del finale sono Gamberini e Dini, inarrestabili nei pressi del canestro e autori degli ultimi 12 punti di squadra. Il break di 10-0 (63-47) questa volta è decisivo, il finale è in scioltezza.



Il tabellino



EA PALL. TITANO – ASCOLI BASKET 65-50

EA TITANO: Gamberini 14, Palmieri 3, Macina 14, Frattarelli 4, Dini 14, Raschi 5, Riccardi 3, Zanotti 5, Guida, Borello, Fusco 3, Lettoli. All.: Rossini.

ASCOLI: Pighetti 3, Stankus 5, Di Luca 17, De Sousa 8, Diaz 2, Pezzolla 5, Vigoriti 8, Scarpetti, Ortu, Panfini 2. All.: Minora.

Parziali: 22-11, 38-25, 51-42, 65-50.