Calcio, Prima: il Villamarina passa a San Giovanni in Marignano 1-3

San Giovanni in Marignano

| 21:21 - 08 Ottobre 2022

Il primo gol del Villamarina.

Sconfitta interna per l'Accademia Marignanese per mano del Villamarina: 1-3. Non inganni il punteggio, la Accademia Marignanese dal punto di vista dell’atteggiamento è piaciuta, quello che ancora non va è da ricercarsi negli errori individuali che pregiudicano irrimediabilmente il risultato.

I ragazzi di mister Mirko Palazzi come gioco sono stati bene dentro il campo, sono stati pericolosi, hanno pareggiato nella ripresa con merito lo svantaggio iniziale, hanno avuto l’occasione di passare in vantaggio fallendola, giocando comunque una partita aperta contro la capoclassifica, che va detto, è una ottima squadra con individualità di rilievo. Il fatto di aver tenuto aperto il match fino a dieci minuti dalla fine è una nota di merito.



La cronaca della gara vede il Villamarina passare in vantaggio dopo otto minuti di gioco, con il centravanti Vukaj, servito sottorete dall’incontenibile Muci che entra in area da sinistra e gli mette sui piedi una palla solo da sospingere dentro. Il pareggio della Accademia Marignanese è all’ora esatta di gioco: Bacchielli ruba palla al centrale difensivo ospite in area e serve Di Blasio che in tuffo di testa realizza. Dopo pochi minuti è lo stesso Bacchielli ad avere la palla buona per il vantaggio dei padroni di casa, ma sciupa banalmente. La capolista spinge sull’acceleratore e passa a dieci minuti dal termine, complice una disattenzione difensiva dei padroni di casa, con il migliore in campo, l’esterno Muci e allo scadere realizza la terza rete con il neo entrato Rea.



Il tabellino



ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Marfella, Markaj, Luppoli, Lorenzi (70' Tirincanti), Rossi, Ottaviani, Beccari, Marcolini (82' Gabellini), Di Blasio. A disp. Vandi, Fabbri, La Pescara, Romano, Berardi. All. Palazzi.

VILLAMARINA: Ambrosini, Rege Volo (73' Rea), Foschi, Farabegoli, Ruffilli, Pagliarani, Liuzzi (46' Casadei), Razzolini (78° Righini), Vukaj (75' Polini), Mazzuoli, Muci. A disp. Fabbri, Briganti, Fontana, Teoaca, Notarfrancesco. All. Buda

Arbitro: Battilani di Imola.

Reti: 8' Vukaj, 60' Di Blasio, 80' Muci, 90' Rea.