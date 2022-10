Cronaca

Riccione

| 19:27 - 08 Ottobre 2022

Il luogo dell'incidente.

Non ce l'ha fatta il conducente di una vettura nel gravissimo incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi, sabato 8 ottobre, sull'autostrada A14, all'interno della galleria Scacciano a a Riccione. (Vedi notizia).Il coducente era stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco attorno alle 15. Per la gravità delle sue condizioni era stato elitrasportato al "Bufalini" di Riccione, ma per lui non c'è stato niente da fare: è deceduto poche ore dopo in ospedale.