Basket D, la Stella cade in casa con il Sant'Agata (80-87)

Sport

Rimini

| 18:47 - 08 Ottobre 2022

La squadra della Stella Rimini.

A Rimini passa il Sant'Agata contro la Stella pur senza Raphael Bessan e con Gian Marco Piazza reduce da qualche giorno di febbre (80-87)

La gara viaggia per tutti i 40 minuti sul binario dell’equilibrio; saranno due parziali, a metà terzo quarto e negli ultimi minuti dell’ultima frazione, a decidere la partita in favore della Selene.

Ben cinque i giocatori in doppia cifra per Sant’Agata, con Gianmarco Cristofani ispirato e vero mattatore dell’incontro. Solita buona prova di capitan Valgimigli, di Montaguti, sempre concreto e solido sia in attacco che in difesa, così come Gian Marco Piazza. Eccellente anche la prestazione di Matteo Mondini, autore di 10 punti con il 100% dal campo e ottimo interprete delle indicazioni di coach Dalpozzo in difesa.

Sul fronte riminese, per Giovanardi 3 su 4 da 3 e 4 su 7 da 2, Russu si fa sentire sotto i tabelloni con 9 rimbalzi.

Prossimo impegno venerdì 14 a Villa Verucchio per continuare la sfida infinita.



Il tabellino

Stella: Rizzo ne, Gori 5, Verni 6, Pulvirenti 6, Nuvoli 6, Fornaciari 16, Serpieri 2, Russu 22, Grandi, Giovanardi 17. All. Casoli.

Sant'Agata: Dovganyuk ne, Montaguti 15, Scaccabarozzi 2, Valgimigli (k) 17, Mondini 10, Cristofani 22, Gaspari ne, Piazza 12, Dalpozzo 2, Morigi 7. All. Dalpozzo.

Parziali 21-22, 25-25, 23-27, 11-13