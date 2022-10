Tamponamento a catena tra auto e moto. Un ferito

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 18:36 - 08 Ottobre 2022

Il luogo dell'incidente.

Incidente oggi alle 18 a Igea Marina in via Ravenna, all'altezza del civico 137, dove è avvenuto un tamponamento tra tre auto e una moto. Il centauro è rimasto ferito ed è stato trasportato in pronto soccorso con un codice di media gravità. Sul posto, assieme ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire i mezzi incidentati e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale, impegnata nei rilievi di rito utili anche per stabilire eventuali responsabilità.