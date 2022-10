Calcio RSM, La Fiorita vola. Hurrà Tre Penne. Colpo San Giovanni

Sport

Repubblica San Marino

| 18:31 - 08 Ottobre 2022

Riccardo Pieri.

La Fiorita vola, Tre Fiori ancora k.o., colpaccio San Giovanni



La Fiorita prosegue imperterrita a suonare lo spartito delle precedenti quattro giornate di campionato: tre punti in tasca, porta inviolata, vetta della classifica in mano. Stavolta basta un solo gol agli uomini di Lasagni per fare bottino pieno e tenere a debita distanza le avversarie. Lo segna – manco a dirlo – capitan Danilo Rinaldi, che dopo la doppietta scaccia-Cosmos diventa il match-winner anche della sfida al Domagnano, salendo in classifica cannonieri a quattro centri, uno in meno del leader Ben Kacem, che sarà in azione domani nel big match contro il Cosmos.

Ad oggi l’unica squadra in grado di tenere il passo della banda di Montegiardino, ma con una gara in meno alle spalle, è il Tre Penne, che a sua volta si mantiene a punteggio pieno superando il Murata nel derby. Nel primo tempo, l’ex Ura risponde al vantaggio biancoazzurro firmato da Righini su rigore. Poi la doppietta di Pieri, a cavallo di metà frazione, fa prendere margine alla banda di Ceci, che mette il punto esclamativo sulla vittoria alla mezz’ora di gioco, con Dormi.



A Fiorentino il San Giovanni centra una vittoria di pura adrenalina contro la Folgore, la seconda consecutiva per i Rossoneri dopo quella contro il Cailungo. Ma è la squadra di Falciano a trovare il primo vantaggio: Golinucci sbaglia il primo tentativo nel tu per tu con De Angelis ma non il secondo, portando avanti i suoi al tramonto della prima frazione. E i finali di tempo si saranno un leitmotiv della sfida. Nel frattempo, il San Giovanni rimette le cose a posto poco oltre l’ora di gioco con la prodezza dalla distanza di Greppi - partito dalla panchina - sul quale Pollini è impotente. La situazione di equilibrio perdura fino alla coda del maxi recupero concesso da signor Kaddoudi: al 90+6’ è un altro subentrato, Sartini, a piazzare la zampata che vale il colpaccio e la salita del San Giovanni a quota 6 in classifica, la stessa del Murata.

Un altro 2-1 matura a Montecchio. Qui la Libertas si mantiene imbattuta ed infligge la seconda sconfitta di fila al Tre Fiori, che va sotto di due reti nel primo tempo – vantaggio lampo di Olcese su assist di Bucci e raddoppio dello stesso Bucci dopo il rimbalzo del pallone sul palo – prima di tentare di riaprirla con la zuccata di De Lucia su angolo, quando però è ormai troppo tardi – scorreva il 2’ di recupero – per mettere insieme una rimonta. E così i granata salgono a 8 punti e operano il sorpasso proprio ai danni della banda di Selva, oltre che del Murata, mentre la Virtus, che attualmente segue la squadra di Borgo Maggiore, potrà tentare la contro-replica domenica nel match contro la Juvenes-Dogana.