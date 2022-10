Sant'Agata Feltria, il bis della Fiera con la gara dei cani da tartufo

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 17:07 - 08 Ottobre 2022

Torna la gara dei cani da tartufo alla fiera di Sant'Agata Feltria.





Una festa di sapori, di profumi e bontà. La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria domenica 9 ottobre alza il proprio “gustoso” sipario sulla seconda giornata dell’edizione numero 38. Ed è pronta a farlo mettendo sul piatto una manifestazione sempre più attraente.



Direttamente dal territorio dell’Alta Valmarecchia (una delle zone più vocate d’Italia), dal suo habitat naturale, i boschi, l’«oro dei boschi» si trasforma in cucina per realizzare piatti di alto valore gastronomico, che sprigionano inebrianti aromi ben lontani dalla globalizzazione che spesso ci travolge, per salvaguardare l'integrità del nostro ambiente.



Sant’Agata Feltria si prepara a rapire tutti i visitatori con il profumo intenso e unico del tartufo bianco pregiato e il suo gusto inimitabile. Inoltre propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze del territorio.



Domenica 9 ottobre, nel Parco Montefeltro è in programma la “Gara per cani da tartufo”, dalle ore 9. Circa diciotto i quattrozampe iscritti fino ad oggi alla manifestazione. Dovranno trovare nel minor tempo, il maggior numero di “palline” di tartufo, debitamente nascoste in precedenza dalla giuria. I cani che superano il barrage si troveranno a sfidarsi nella finalissima che decreterà il vincitore 2022. La premiazione avverrà alle 11.30 in Piazza Garibaldi, per mano del sindaco Goffredo Polidori, insieme al presidente della Pro Loco, Stefano Lidoni.



Il prezioso tuber magnatum pico è garantito in Fiera dalla presenza di 8 stand, in rappresentanza di zone diverse d’Italia ma tutte ad alta vocazione.



E i prezzi? Marco Davide Cangini, esperto della Pro Loco: “Durante la manifestazione il pregiato bianco sarà di ottima qualità e a prezzi per tutte le tasche. Si può andare dai 1.700 euro al kg per le pezzature più piccole, ai 3.000 euro per quelle più importanti”.



L’edizione 2022 della Fiera è all’insegna della enogastronomia.



Le strutture ricettive del paese sono pronte con i loro piatti saporiti e gustosi, la tensostruttura della Pro Loco accoglie i buongustai. Simpatica novità anche per la gastronomia da asporto: il Comitato Fiera ha istituito aree verdi appositamente per il pic-nic. E la manifestazione è plastic-free.



Novità, la dimostrazione apistica in piazza Garibaldi alle ore 15 con l’apicoltore Denis Legni della azienda specializzata in attrezzatura apistica “Legni per Api” di Longiano, insieme all’amministratore della Apicoltura Coconta, Lucrezia Toccaceli di San Mauro Pascoli. Mostreranno api, e tipologie diverse di favi e arnie, da apicoltura sostenibile, tradizionale e non intensiva, raccontando l’importanza delle api per il territorio e la biodiversità.



All’interno della nuova via dedicata agli “Artigiani al lavoro. Mestieri di una volta” allestita in via Celli, gli artigiani dell’Associazione veneta Ars Mercatorum faranno lavorazione di paste fatte a mano a scopo didattico.