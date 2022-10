Ron, Fresu e Casadei: pronti a tornare gratis a Riccione per omaggiare le vittime

Attualità

Rimini

| 17:04 - 08 Ottobre 2022

Ron.



Ron, Paolo Fresu e Mirko Casadei si associano al dolore della città di Riccione, a lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Massimo Pironi e di cinque ragazzi del Centro 21. Gli artisti che sarebbero dovuti essere protagonisti delle prime due serate di festeggiamenti - venerdì 7 e sabato 8 - per il centenario di Riccione, “colpiti dalla terribile notizia” che ha portato la sindaca a proclamare il lutto cittadino per tre giorni, hanno fatto sapere di mettersi a disposizione dell’amministrazione comunale a titolo gratuito per “recuperare una data in futuro per omaggiare le vittime di questa tragedia”.



Raggiunto al telefono questa mattina, Mirko Casadei ha aggiunto: “Sia Ron che Paolo Fresu sono persone di grande sensibilità. In particolare Fresu mi ha appena riferito di non essere riuscito a dormire pensando a cosa è accaduto, a quei giovanissimi ragazzi che hanno perso la vita. Questa tragedia che ha colpito Riccione ha lasciato tutti noi senza parole. Siamo a disposizione per organizzare un evento, che ovviamente sarà molto diverso da quelli che abbiamo cancellato in segno di lutto, in ricordo di chi purtroppo non c’è più”.