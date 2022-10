A14, schianto in galleria a Riccione, un ferito e traffico in tilt

Cronaca

Riccione

| 16:49 - 08 Ottobre 2022

Incidente nel pomeriggio di oggi (8 ottobre) in A14 all'interno della galleria Scacciano, al km 137 a Riccione, in direzione sud: coinvolti una vettura e un camion, c'è un ferito grave. L’incidente ha richiesto la chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni per permettere di atterrare l'elicottero del 118. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade, la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco per estrarre l’autista rimasto incastrato fra le lamiere, l’Elisoccorso e i soccorsi meccanici. Lunghe code in direzione Cattolica.