Rimini, associazione Gravissimi chiede più tutela alle persone con handicap gravi

Attualità

Rimini

| 14:31 - 08 Ottobre 2022



Ieri (venerdì 7 ottobre) a Rimini si è svolta la conferenza stampa dell'associazione "Gravissimi, gli ultimi degli ultimi", alla presenza degli assessori di Rimini e Bellaria Kristian Gianfreda e Flaviana Grillo, di Pier Ferdinando Casini e dei senatori pentastellati Marco Croatti e Gabriele Lanzi. L'associazione è portatrice di richieste di modifiche legislative per migliorare le condizioni sociali e sanitarie dei portatori di handicap gravi.



Fra le diverse proposte di particolare rilevanza e’ la richiesta di modifica della Legge 104/92 con l’inserimento della tipologia di “gravissima disabilità” («È persona con disabilità gravissima chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l'interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte»), con conseguenti modifiche a tutta una serie di norme sia di carattere sanitario, sociale ed economico che possano portare le persone affette da handicap gravi a una condizione di vita che riconosca il forte disagio umano e l'enorme attività di assistenza che essi richiedono.



L'associazione in una nota ricorda anche l'amico Massimo Pironi e i ragazzi del Centro 21 scomparsi tragicamente: «esprimiamo la massima vicinanza ed il più sentito cordoglio ai familiari delle vittime per le quali rivolgeremo le nostre preghiere al Signore perche’ possa accoglierle nella Sua luce».