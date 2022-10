Rapinatore si introduce nella sua auto e lo deruba, poi viene aggredito e ferito

Cronaca

14:21 - 08 Ottobre 2022







Nella notte tra venerdì e sabato (7-8 ottobre) due cittadini di nazionalità peruviana sono stati arrestati dalla Polizia, nei pressi del lungomare Spadazzi di Rimini, per l'ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso. La vittima è un giovane che stava riposando all'interno della propria auto: secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, uno dei due rapinatori si è introdotto nella vettura per portargli via 510 euro. Il derubato ha inseguito il responsabile, rintracciando lui e il complice. A quel punto i due peruviani per darsi alla fuga non hanno esitato ad aggredirlo con un coccio di bottiglia, ferendolo a una mano. Il ferito ha chiesto così l'intervento della Polizia, che ha rintracciato i fuggitivi mentre cercavano di nascondersi tra i cespugli.