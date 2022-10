Riccione, lutto cittadino fino a domenica e bandiere a mezz'asta

Attualità

La sindaca di Riccione Daniela Angelini - a seguito della tragedia costata la vita all'ex sindaco Massimo Pironi e a cinque ragazzi del Centro 21 - ha proclamato tre giornate di lutto cittadino a partire da ieri, venerdì 7 ottobre, e fino a domani, domenica 9. Tutte le manifestazioni pubbliche in programma nelle tre giornate sono sospese. In tutte le sedi comunali le bandiere verranno esposte a mezz'asta fino alla data delle cerimonie funebri. Verrà inoltre proclamato lutto cittadino nella giornata dei funerali.



L'amministrazione comunale, unendosi al profondo dolore di tutti i famigliari delle vittime e dell'intera cittadinanza, ricorda la figura dell'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, tra i deceduti nell'incidente di venerdì sulla A4.



La sindaca di Riccione Daniela Angelini aveva incontrato l'ex sindaco giovedì mattina, quando era andato in municipio per presentarle i nuovi progetto del Centro 21: "Riccione perde un grande uomo che ha dedicato la vita alla sua comunità. L'impegno nella politica lo ha sempre inteso come servizio, il mondo del volontariato era la sua seconda famiglia. Viviamo questo momento tra disperazione e dolore".

Si unisce al cordoglio la vicesindaca Sandra Villa: "Se ho preso la decisione di impegnarmi nell'amministrazione della città di Riccione è anche perché Massimo mi ha sempre aiutato a riflettere sull'importanza di spendersi per il bene comune, mettendo a disposizione le proprie risorse per il bene della comunità. Riccione è sempre stato un amore che abbiamo condiviso. La nostra città perde un uomo di una generosità sconfinata, che ha speso la propria vita per gli altri, prima all'interno delle istituzioni e poi nel volontariato".