Tragedia sull'A4, psicologo a sostegno dei familiari delle vittime

| 13:22 - 08 Ottobre 2022



L'Ulss 4 di San Donà di Piave ha messo a disposizione uno psicologo per i parenti delle vittime giunti in città, da Riccione, dopo la tragedia in cui sono morte sei persone in un incidente stradale lungo l'A4. Il professionista accompagnerà le singole famiglie anche nella fase della identificazione delle spoglie mortali, operazione tanto più delicata poiché all'interno del furgone che si è incastrato sotto un Tir i soccorritori hanno parlato di una carneficina. La stessa Ulss 4 ha anche messo a disposizione una struttura ricettiva, convenzionata, qualora i congiunti volessero fermarsi in città anche nei prossimi giorni fino al rilascio del nullaosta alla sepoltura da parte della Procura della Repubblica di Venezia.