Voucher sport, a Santarcangelo dal 10 ottobre al via le richieste

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:15 - 08 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



A partire da lunedì 10 ottobre sarà possibile richiedere i voucher per l’avviamento allo sport di bambini e ragazzi di Santarcangelo di Romagna, di età compresa tra 6 e 16 anni: 15mila euro i fondi stanziati, di cui 13mila da parte dell’amministrazione comunale e 2mila provenienti dalla Regione Emilia-Romagna.



Beneficiari del contributo sono le famiglie residenti a Santarcangelo con redditi Isee da 0 a 17mila euro con figli di età compresa fra 6 e 16 anni o disabili tra 6 e 26 anni; in caso di 4 o più figli il limite del reddito Isee sale a 28mila euro. L’importo dei voucher è di 150 euro per un figlio, 200 euro per due figli, 250 euro per tre figli e di un ulteriore voucher di 150 euro dal quarto figlio in su.



Le richieste dovranno essere inviate entro lunedì 31 ottobre compilando il modulo online pubblicato sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it. Per informazioni, invece, è possibile contattare l’ufficio Sport al numero 0541/356.272. “Quello sui contributi per lo svolgimento dell’attività sportiva di bambini e ragazzi è un bando molto apprezzato dalle famiglie – afferma l’assessore allo sport Angela Garattoni – tanto che lo scorso anno un centinaio di nuclei hanno usufruito dei voucher. Un’adesione che dimostra l’utilità di una misura nata con la pandemia, ma che intendiamo rendere strutturale per continuare a sostenere nuclei fragili, bambini e ragazzi diversamente abili nella pratica sportiva”.



“Abbiamo voluto finanziare il bando per il terzo anno consecutivo sia per questa ragione – conclude l’assessore Garattoni – sia per il valore educativo, formativo e di socializzazione dello sport, che si aggiunge ai benefici dell’attività motoria”.