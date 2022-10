Calcio C, il Rimini a Gubbio. Gaburro: 'Ci saranno varie fasi, pronti ad interpretarle al meglio'

Sport

Rimini

| 13:55 - 08 Ottobre 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).





Banco di prova di spessore per misurare le ambizioni del Rimini in campionato. La squadra di Gaburro, dopo il trionfo in Coppa Italia (successo ad Ancona), è di scena sul campo della leader Gubbio (14 punti) che in casa non ha ancora subito un gol e da cui è distaccata da quattro lunghezze. Si gioca alle ore 17,30. Nel Rimini ancora assenti Lo Duca, Mencagli e Sereni (martedì la risonanza), disponibile Rosso. Nel Rimini dovrebbe essere confermata in molte pedine la formazione di domenica scorsa: da verificare l'utilizzo di Vano e Santini insieme e se Gaburro dovesse schierare il solo Santini, spazio a Piscitella.





IL TECNICO “E' una trasferta tosta, come lo sono un po' tutte, bisogna essere bravi ad interpretarla e vedere come si incanala e di conseguenza adattarsi: ad esempio a Lucca è andata in una certa maniera, diversamente a Chiavari. Bisogna affrontarla con la massima determinazione nel rispetto per i valori altrui, ma anche grande consapevolezza dei nostri. Siamo due squadre in fiducia”.



Alla vigilia della partita di Coppa di Ancona aveva detto che avrebbe voluto essere messo in difficoltà per la formazione da mandare in campo. I suoi giocatori l’hanno messa in difficoltà?

“Nel fare la formazione per domani no. Però secondo me il gruppo è uscito dalla partita in una maniera diversa rispetto a come ci è arrivato. La prossima settimana avremo tre partite ravvicinate e ho la consapevolezza di avere più carte da giocare. A Gubbio sarà ancora più determinante chi subentrerà a gioco lungo: il nostro avversario ha segnato quasi sempre nel secondo tempo, spesso nell’ultimo quarto d’ora. Ha dei cambi importanti. La seconda parte di partita penso sia quella nella quale ci saranno gli episodi più importanti”.



Che cosa servirà?

“Sarà una partita da cui se si andrà ad aggredire si concederà della profondità, se si starà bassi si permetterà all’avversario di giocare nella propria metà campo. Ma in entrambi i casi si mostrerà comunque il fianco. Questa caratteristica è di tutte e due le squadre: bisognerà capire il momento e avere una certa elasticità”.







Il Gubbio finora in campionato ha subito solo un gol. Si aspettava la formazione umbra in vetta alla classifica?

“Non è un sorpresa, l'ho indicata alle spalle di Cesena, Reggiana ed Entella. Non sono stupito della sua classifica”.





Sfiderà Piero Braglia, uno degli allenatori più vincenti della Serie C...



“E' una sfida interessante. Sono curioso di questo aspetto. Affrontare un allenatore di questo livello è un banco di prova: io sono quasi l’ultimo arrivato, lui uno degli due allenatori che ha più vinto in serie C. Quindi ho solo da imparare”.



Questa partita potrà dare indicazioni sul ruolo del Rimini...



“Dà indicazioni sull’immediato, non sul lungo periodo. Penso possa essere una partita che possa vedere anche situazioni belle dal punto di vista calcistico”.



I PRECEDENTI IN UMBRIA Sono 11 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Umbria: in bilancio 3 vittorie rossoblu (ultima 3-0 in serie C), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella serie C 2019/20) e 6 successi biancorossi (ultimo 1-0 nei playoff di serie C-2 2002/03).



CURIOSITA' GUBBIO Gubbio con molteplici primati nel girone B: cooperativa del gol (7 marcatori diversi come Lucchese e Fiorenzuola), squadra che nelle riprese guadagna più punti rispetto al 45’ (+6), regina dei gol con subentranti (4 le marcature umbre con giocatori entrati a partita in corso) dopo sei turni di campionato.



ste.fe.