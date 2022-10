Rimini FootGolf, Zerbini e Cavicchi guadagnano il pass per i mondiali

Sport

Rimini

| 12:39 - 08 Ottobre 2022

Mattia Zerbini, quinto ai campionati italiani. In gallery Cristian Pozzati e Alessio Cavicchi, secondi a coppie.



Tredicesimo posto per il Rimini FootGolf nel campionato nazionale, un piazzamento che permette alla squadra di partecipare al team challenge che si terrà in Toscana il 22 e 23 ottobre. A spiccare nella squadra riminese Mattia Zerbini, quinto posto assoluto individuale. L'atleta classe 1984, che ha lunghi trascorsi nel calcio dilettantistico, è uno dei punti di forza della formazione biancorossa. Ottimo anche il risultato ottenuto dalla coppia formata da Cristian Pozzati e Alessio Cavicchi, secondi assoluti a coppie. Zerbini, terzo nel ranking, e Cavicchi, 25esimo, grazie ai loro risultati hanno ottenuto il pass per i mondiali del 2023 negli Stati Uniti: giocheranno con la maglia della nazionale azzurra nel lussuoso Walt Disney World Resort a Orlando.



A fine mese invece il Rimini FootGolf si cimenterà nel campionato Interregionale con le squadre marchigiane, toscane ed emiliano romagnole: i riminesi cercano il tris, il loro avversario più accreditato è il Pisa.



LA ROSA DEL RIMINI FOOTGOLF



Fabbri Cristian

Rossi Francesco

Zerbini mattia

Cavicchi Alessio

Pozzati cristian

Polverelli Filippo

Lucchini Matteo

Melloni Stefano

Lava Maurizio

Contestabile Fabio

Grementieri Andrea

Nasci Lara