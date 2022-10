Il nuovo codice della crisi: ecco cosa cambia. Il volume curato da Mario Ferri e Luca Giannini

Attualità

Rimini

| 11:49 - 08 Ottobre 2022

Il commercialista ed ex assessore al Bilancio del Comune di Rimini Mario Ferri.

Mercoledì 12 ottobre alle ore 15,30 a Palazzo Buonadrata, Corso d’Augusto 64, sarà presentato il volume “Crisi di impresa e insolvenza-le procedure della crisi di impresa, con le novità, funzioni e responsabilità” degli autori Dott. Mario Ferri e Avv. Luca Giannini. Gli autori esaminano le procedure previste dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza che giunge al termine di un ventennale dibattito, avviato fin dal novembre 2001 con la commissione presieduta dall’Avv .Sandro Trevisanato.

L’opera si rivolge sia ad un lettore professionale coinvolto nelle procedure a vario titolo (consulente del debitore, esperto, attestatore, commissario giudiziale), sia al lettore proveniente dal mondo economico-imprenditoriale, ivi compreso l’istituto di credito, attento ad assumere decisioni in modo informato, anche quale creditore.



Il nuovo Codice, che recepisce nelle linee essenziali la Direttiva UE 1023/2019, rende fattibile il precoce rilevamento della crisi di impresa con l’adozione degli strumenti idonei al recupero della continuità aziendale dell’impresa. Nel contempo, deve essere attuato il principio comunitario della migliore soddisfazione ai creditori che concedono facilitazione al debitore, in considerazione delle sue difficoltà finanziare, che altrimenti non avrebbero concesso.



L’opera pone in evidenza l’attenzione all’attività dell’impresa, tramite la prevenzione dell’insolvenza, al fine di limitare il danno economico e sociale conseguente alla cessazione dell’attività di imprese, potenzialmente sane, che, seppure in crisi, sono nelle condizioni di essere risanate dall’imprenditore che responsabilmente avvia il procedimento negoziale o giudiziale di composizione della crisi.



In particolare è posto in evidenza in tutte le procedure, negoziali o giudiziali, di composizione della crisi di impresa, il confronto fra quanto è proposto a beneficio dei creditori con la proposta del debitore, rispetto a quanto sarebbe conseguibile in ipotesi di liquidazione giudiziale.



Una particolare attenzione è dedicata al concordato preventivo e alle norme che consentono, esclusivamente nella procedura, la soddisfazione parziale dei debiti tributari e contributivi a vantaggio dei creditori chirografari. L’opera illustra le recenti disposizioni che, con il recepimento del principio comunitario della priorità relativa, nulla tolgono agli Enti impositori, (Agenzia delle Entrate e istituti previdenziali), consentono la soddisfazione parziale dei creditori chirografari, contribuiscono al recupero della continuità aziendale e tutelano in via giurisdizionale l’interesse pubblico in attuazione dello stesso interesse fiscale, altrimenti destinato ad essere pagato con moneta fallimentare.



Il volume edito da Maggioli è già disponibile nelle librerie.