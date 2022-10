Schianto in A4: la sopravvisuta in condizioni molto gravi

Cronaca

| 11:29 - 08 Ottobre 2022

Romina.

E' in condizioni "molto gravi" ed è ancora in prognosi riservata all'ospedale Ca' Foncello di

Treviso l'educatrice Romina Bannini, 36 anni, coinvolta nell'incidente avvenuto ieri lungo l'A4 Venezia-Trieste. Lo ha precisato l'azienda Ulss trevigiana, dopo che si erano diffuse

notizie sul decesso della donna.

Bannini era seduta sul sedile posteriore del furgone finito sotto un Tir, ed era stata estratta dal mezzo in gravissime condizioni. Un nuovo bollettino sanitario dell'Ulss è previsto

alle ore 17.