Tragedia in A4: addio Romina, deceduta la giovane educatrice

| 17:09 - 09 Ottobre 2022

Non ce l’ha fatta Romina Bannini, 36 anni, operatrice del Centro 21, era l’unica superstite dello schianto in A4 avvenuto venerdì pomeriggio nel tratto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le vittime sono Alfredo Barbieri, Maria Aluigi, Francesca Conti, Rossella De Luca, Valentina Ubaldi, assieme all’ex sindaco della città, Massimo Pironi. L'abitacolo è stato letteralmente sventrato. Il medico del Suem, giunto a bordo dell'elicottero, ha cercato disperatamente di rianimare gli occupanti, ma invano, si è salvata soltanto l'educatrice che viaggiava con loro, estratta dopo un lunghissimo lavoro dei vigili del fuoco, che era stata trasportata gravissima in ospedale a Treviso.



Sul posto, per stringersi al dolore della famiglia, si sono recati anche la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Alessandro Nicolardi.

Lo schianto sull'A4 a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, alla guida del pulmino, donato qualche anno fa all’associazione dal Lion’s Club Riccione, c’era proprio Pironi. Il gruppo era in viaggio alla volta di Udine, ad attenderli c’era tutta l’organizzazione di uno dei tanti eventi a cui Pironi, da anni alla guida della cooperativa Cuore 21 di cui facevano parte i ragazzi e le operatrici, li accompagnava per illustrare progetti a tutela dei disabili, in particolar modo agli affetti da sindrome di Down.