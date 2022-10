Addio Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione: il cordoglio della politica

Cronaca

Riccione

| 20:02 - 07 Ottobre 2022

Massimo Pironi.



Massimo Pironi, 63 anni, è tra le vittime dell'incidente avvenuto oggi (venerdì 7 ottobre) sull'A4: con lui cinque dei sei ragazzi del Centro 21 che viaggiavano con lui, da Riccione, destinazione il Friuli Venezia Giulia.



Sindaco di Riccione dal 2009 al 2014, si era ricandidato alle elezioni del 2014, per poi abbandonare la vita politica e dedicarsi a tempo pieno alla sua attività di volontariato con l'associazione Centro 21.



Alle famiglie delle vittime di questo tragico incidente le condoglianze della redazione di altarimini.it.



Il cordoglio del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "Una immane tragedia. Rimini si stringe ai familiari delle vittime e alla città di Riccione in questa drammatica circostanza. Un particolare ricordo affettuoso a Massimo Pironi, ex Sindaco di Riccione, purtroppo parte di questa tragedia. Fino all'ultimo giorno della sua vita ha dimostrato la sua generosità".



Stefano Bonaccini, presidente giunta regionale Emilia Romagna: "A nome dell'intera comunità regionale e di tutta la Giunta, esprimo la massima vicinanza e il più sincero cordoglio ai familiari delle vittime, alle persone loro vicine e alla città di Riccione: quanto successo è davvero terribile, l'Emilia-Romagna si stringe a tutti loro. Ricordiamo Massimo Pironi come uomo sempre disponibile, al servizio della sua terra e dei suoi concittadini: una perdita che lascia un vuoto incolmabile. AI suoi cari va il nostro pensiero commosso".



Stefano Vitali, ex presidente provincia di Rimini: "Le parole arriveranno, adesso ci sono solo le lacrime! A Dio Massimo, a Dio ragazzi!"



Maria Elena Malpassi, vicesindaca di Misano: "Non trovo le parole, non ci sono parole adeguate di fronte ad una simile tragedia! Un colpo al cuore e solo immenso dolore e lacrime per i ragazzi e le famiglie e per te caro Massimo... con loro fino alla fine

Mi unisco al lutto della città di Riccione perché i ragazzi del Centro21 erano i ragazzi di tutti"



Jacopo Morrone, deputato Lega: "Apprendo con grandissimo dolore la tragedia consumatasi in A4 a San Donà di Piave dove un furgone dell’ associazione Centro21 di Riccione ha avuto un terribile incidente che ha provocato la morte di sei persone, cinque ragazzi diretti a una iniziativa in Friuli e il loro accompagnatore l’ex sindaco riccionese Massimo Pironi, volontario dell’Associazione. In un momento così grave non posso che esprimere la mia totale vicinanza alle famiglie colpite da una catastrofe così terribile e stringerle in un abbraccio. Mi unisco a tutti i riccionesi che piangono, in questo giorno di lutto, questi loro concittadini strappati troppo presto alla vita e all’affetto dei loro cari".



Fratelli d'Italia Rimini: "Fratelli d’Italia piange con enorme dolore le vittime della tragedia di oggi lungo la A4 nei pressi del casello di San Donà di Piave. Il vicecoordinatore provinciale Filippo Zilli, il coordinatore di Riccione Stefano Paolini, le parlamentari Beatriz Colombo e Domenica Spinelli, oltre a tutti gli effettivi del partito, partecipano al dolore dell’intera città di Riccione e si stringono alla famiglia dell’ex sindaco Massimo Pironi.

Terribilmente colpiti e ancora sotto choc rivolgiamo ai parenti delle vittime i sentimenti del più vivo cordoglio”.



Alice Parma, sindaca di Santarcangelo: "Una tragedia di fronte alla quale non ci sono parole. A nome di tutta la città di Santarcangelo esprimo il più sentito cordoglio a tutte le famiglie delle vittime, ricordando con affetto l’ex sindaco Massimo Pironi per un rapporto che ci legava personalmente oltre che per l’esperienza politica".



Emma Petitti, presidente assemblea regionale Emilia Romagna: "È difficile trovare le parole per descrivere l’immensa tragedia che ha coinvolto oggi la cittadinanza di Riccione e tutti noi.

Mi stringo a tutti i familiari delle vittime che erano in viaggio con l’associazione Centro21 e in particolare voglio ricordare con grande affetto Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione, che fino all’ultimo è stato un esempio del più nobile altruismo".