Furgone sotto camion in autostrada, ex sindaco di Riccione Pironi tra le vittime

Cronaca

Nazionale

| 19:20 - 07 Ottobre 2022

Il mezzo incidentato.



L'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi è fra le vittime dell'incidente stradale di San Donà di Piave dove sono morti anche cinque ragazzi con la sindrome di down. Pironi, sindaco dal 2009 al 2014, lasciata l'attività politica e andato in pensione, aveva intensificato la sua attività di volontario con l'associazione Centro21. Secondo quanto si apprende, stava guidando il pulmino dell'associazione, che viaggiava sull'A4. L'unica passeggera superstite è una donna: è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Mestre.



LUTTO CITTADINO A RICCIONE La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha proclamato il lutto cittadino per le sei vittime dell'incidente che a San Donà di Piave ha coinvolto l'associazione Centro21, una notissima associazione del territorio che, da quasi trent'anni si occupa di assistenza a persone con la sindrome di Down. Il Comune ha deciso di annullare i festeggiamenti per il centenario della città, che sarebbero dovuti cominciare in serata. L'associazione è nata nel 1993, formata da familiari di persone con sindrome di Down. Dall'esperienza dell'associazione nel 2015 è nata una cooperativa, che si chiama Cuore21, come braccio operativo, soprattutto per assicurare ai disabili un'autonomia e opportunità lavorative. Nel 2019 aveva aperto anche un negozio/laboratorio di produzione e vendita.