Calcio Promozione, Sampierana: un pullmino per il settore giovanile pagato dagli sponsor

Sport

Cesena

| 17:11 - 07 Ottobre 2022

Il nuovo pullmino della Sampierana: a sinistra il vice presidente Loris Pungelli.



E' una giornata importante quella di domenica per la Sampierana e non solo in campo. Alle ore 15, infatti, davanti alla tribuna cerimonia per inaugurare il nuovo pullmino da nove posti – un Fiat Scudo acquistato dal club presso il concessionario Forever Car di Santarcangelo - che va ad affiancare gli altri due mezzi utilizzati per il trasporto dei ragazzi del settore giovanile e dei giocatori della prima squadra.



Un acquisto reso possibile grazie al prezioso contributo degli sponsor, in prima fila la Banca di credito cooperativo di Sarsina il cui presidente Mauro Fabbretti sarà presente allo stadio assieme al sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini e agli altri sponsor: Comitel ed Easy Line by Edison, che sono i main sponsor del club da anni, Metallurgica Branchetti, l'impresa edile Soms di Egisto Bartolomei, Supermercato Baccini.



“Ringraziamo tutte queste aziende, forniscono un importante supporto alla nostra società per svolgere sempre al meglio l'attività sportiva che coinvolge decide e decine di tesserati e famiglie – dice il presidente della Sampierana Oberdan Melini – del resto la Sampierana è una società storica e tra tre anni festeggia il centenario essendo stata fondata nel 1926. Al di là dei campanili è da sempre un punto di riferimento per tutto il territorio della vallata del Savio”.



Quanto al campo, alle ore 15,30, sfida contro il Sant'Ermete, partito in ritardo ma avversario pericoloso per la qualità della sua rosa. Una partita da vincere per tenere il passo della capolista Gambettola. Si conta sul recupero di bomber Lanzi.