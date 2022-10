Termosifoni accesi il 22 ottobre, ma il comune di Rimini: 'Speriamo di posticipare'

Attualità

Rimini

07:58 - 08 Ottobre 2022

Via libera all'accensione dei termosifoni dal 22 ottobre. Il comune di Rimini spera però di posticipare la data, come spiega l'assessore Anna Montini in caso di condizioni meteorologiche favorevoli.



L'assessore ribadisce anche l'impegno dell'amministrazione nelle strategie di riduzione dei consumi, visto che l'aggravio sul bilancio causato dal caro bollette è di circa 10 milioni di euro. "Da settimane - spiega - i vari uffici insieme all’Energy manager, ai dirigenti e ai tecnici dei vari settori stanno lavorando per mettere a punto le linee di intervento da integrare al piano presentato dal Governo, che di fatto comprende azioni già anticipate dal Comune, orientati proprio ad una flessibilità nell’accensione o spegnimento degli impianti, sia di riscaldamento sia di illuminazione, sulla base delle reali condizioni ed esigenze climatiche e ambientali".

L'amministrazione comunale ha già introdotto alcune misure: dal 31 agosto è stata spenta l'aria condizionata negli uffici, è stata ridotta la temperatura dell'acqua dei rubinetti degli uffici nelle sedi comunali e questo accorgimento sarà ripreso anche per le palestre scolastiche, con un tetto massimo di 55 gradi per l'acqua calda. "Sempre restando agli uffici, abbiamo intenzione di inviare a breve un vademecum ai dipendenti, con suggerimenti sulle buone pratiche da adottare sulla scorta delle linee guida dell’agenzia nazionale Enea (come per l’utilizzo nell’ottica del risparmio di pc, stampanti, sistemi di illuminazione, che incidono per oltre il 16% sui consumi energetici), quei piccoli gesti del quotidiano che possono contribuire a ridurre gli sprechi, tanto in ufficio quanto a casa”, argomenta Montini.



Si agisce anche sul lungo termine, con la sostituzione degli impianti di riscaldamento vetusti tramite nuovi impianti a pompa di calore ad alta efficienza energetica, investendo anche sul fotovoltaico e le rinnovabili, nonché "realizzando nuovi edifici a consumi energetici quasi zero, come le nuove scuole costruite negli ultimi anni". Il comune di Rimini si attende importanti risparmi dagli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica: "un project financing che garantirà un risparmio energetico di oltre 8,6 milioni di kWh annui, ovvero il 62% rispetto al consumo annuale”, conclude Montini.