Vis Pesaro, torna il derby con il Rimini per una squadra giovanissima

Sport

Pesaro

| 19:47 - 13 Ottobre 2022

David Sassarini, allenatore della Vis Pesaro.



Inizio di stagione complessivamente positivo per la Vis Pesaro, che con il San Donato Tavarnelle è tornato alla vittoria dopo due pareggi e una sconfitta. L'obiettivo per i marchigiani, prossimo avversario del Rimini al Romeo Neri, è naturalmente quello della permanenza in categoria, ma dopo l'ottimo campionato dell'anno scorso, c'è la voglia di alzare l'asticella e di saltarla, quell'asticella. Sempre con una rosa giovanissima: quest'anno gli over sono 9 (uno in più dell'anno scorso), ma è cambiata la guida tecnica, con Marco Banchini che ha lasciato posto a David Sassarini. Un allenatore che ama il gioco offensivo e che vuole una squadra capace di prendere in mano il pallino del gioco. "Attaccheremo con 5 uomini", ha dichiarato a inizio stagione e in effetti l'impiego da mezzala di Marcandella, di ruolo esterno offensivo o trequartista, esplica chiaramente le volontà del tecnico lombardo. Marcandella completae il centrocampo con il regista Di Paola - attualmente infortunato e sostituito da Coppola - e l'ex capitano del Sassuolo primavera Aucelli, mentre in attacco il veterano Fedato ha operato nella sua posizione di esterno sinistro con Cannavò al centro dell'attacco, oppure di perno centrale supportato da due esterni offensivi. In prima linea le possibilità di scelta per Sassarini sono varie: in rosa ci sono Gucci, partner di Cannavò nella passata stagione, l'ex Vibonese Ngom, gli ex Reggina Garau e Provazza, il gioiello scuola Fiorentina Egharevba. La rosa è meno ricca a centrocampo, mentre in difesa Bakayoko del Pontedera e il confermato Gavazzi sono i due centrali di esperienza chiamati a fare da chioccia ai giovani. Tra i punti di forza il portiere Farroni, sempre tra i migliori.



ric. gia.



VIS PESARO ★★★

(4-2-1-3): Farroni - GHAZOINI, Gavazzi, BAKAYOKO, ZOIA - AUCELLI, DI PAOLA - Marcandella - PROVAZZA, Cannavò, FEDATO.

In panchina: Campani, NICOLI; ROSSONI, CAVALLI, Cusumano, BORSOI; Astrologo, Coppola, GULLI, NINA, Venerandi; BARA NGOM, Sanogo, Gucci, SOSA, EGHAREVBA. GARAU, Fiorani.

All. SASSARINI.