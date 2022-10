Calcio D, Lentigione: Paolo Beretti alla guida della prima squadra

Sport

Rimini

| 16:07 - 07 Ottobre 2022

Ripartire, focalizzando l’attenzione sul prosieguo della stagione: lo ha chiesto Eugenio Benuzzi, sollecitando il Lentigione affinché fosse presa una decisione che potesse tutelare il Lentigione ed il suo percorso sportivo. La dirigenza e il mister hanno, quindi, scelto di comune accordo e in massima sintonia di trovare una soluzione alternativa per la guida tecnica della squadra.

"Una scelta che pone le sue basi sulla grande professionalità di Eugenio, che in pochi e sfortunati giorni ha saputo trasmettere al gruppo importanti valori umani e tecnici. A lui i sentiti ringraziamenti per la determinazione con la quale aveva accolto la sfida e l’abbraccio caloroso di chi lo considererà sempre un amico del Club. Il più grande augurio per una piena guarigione. Grazie, mister!" il comunicato del Lentigione.



Ad assumere la guida tecnica della Prima Squadra sarà Paolo Beretti, tecnico con licenza UEFA A e un lungo corso nel Settore Giovanile della Reggiana. Al suo fianco il secondo allenatore, Massimo Iotti.

A completare lo staff, il preparatore atletico Graziano Araldi e l’allenatore dei portieri Umberto Cristello.

Nell’accogliere con un forte in bocca al lupo Paolo e Massimo, i più sentiti ringraziamenti per la disponibilità e l’impegno profusi in queste ore di transizione vanno a mister Voltolini che ha guidato la squadra ne derby contro la Correggese. Da oggi Roberto tornerà sulla panchina della Juniores, dopo aver guidato la Prima Squadra nell’ultima settimana di lavoro.