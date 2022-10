Manifesti No Gender, Cgil chiede rimozione. Pro Vita replicano: 'Sindacato pensi ai lavoratori'

Attualità

Un manifesto che ritrae un bambino perplesso, con una mano maschile smaltata che avvicina alla sua bocca un rossetto e un mano femminile che porge un fiocco rosa. E lo slogan: "Basta confondere l'identità sessuale dei bambini". É la nuova campagna dell'associazione Pro Vita, che ha scatenato polemiche anche sul territorio riminese. La Cgil, con le sue segreterie di Rimini, Ravenna, Forlì e Cesena, ha chiesto alle istituzioni la rimozione dei manifesti che, spiega una nota congiunta riportata dalla Dire, promuovono apertamente "discriminazioni in base al genere e messaggi lesivi delle libertà individuali", veicolando "messaggi offensivi e scorretti". Non si tratta, precisano, di libertà d'espressione: "questi cartelloni sono illegali perché non rispettano quanto previsto dal Codice della strada", ovvero il divieto di "qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche". Inoltre le Camere del Lavoro della Romagna valutano inoltre la possibilità di presentare un esposto alle rispettive Procure per "assicurarsi che la campagna pubblicitaria illegale oltre che fuorviante e offensiva venga rimossa al più presto, evitando il ripetersi di azioni analoghe".



L'associazione Pro Vita replica per voce di Simone Ortolani, referente Emilia Romagna: "la nostra campagna no gender è pienamente conforme alla legge, non essendo in alcun modo né violenta, né discriminatoria, né sessista" e le "affissioni sono legittime", quindi la Cgil della Romagna "pensi a lavoratori, non a diffondere fake news". I sindacati, attacca Ortolani, "presentino pure un esposto alle Procure, riceveranno un'amara risposta e perderanno il loro tempo, perché il nostro messaggio è assolutamente inoffensivo e privo di qualsiasi discriminazione o violenza, tanto che alcuni comuni italiani, come è successo a Pavia, hanno rifiutato di censurarli riconoscendo la piena 'libertà di pensiero ed espressione'". La Cgil, attacca, invece di "tutelare i lavoratori, i giovani, le famiglie, soprattutto in questo periodo di gravissima e drammatica congiuntura economica e sociale perde tempo attaccando in modo vergognoso e privo di fondamento le nostre legittime affissioni che denunciano l'indottrinamento gender sui bambini". E "come se non bastasse", il sindacato, "che dovrebbe capirne qualcosa di leggi e regolamenti, scade nell'ennesima fake news rilanciata dai nostri detrattori in questi giorni, chiamando in causa una norma inserita nel Codice della strada". Quella norma, precisa il referente dell'associazione, "non solo non riguarda i nostri manifesti, proprio perché pacifici, ma in ogni caso non sarebbe applicabile perché nono sono stati emanati i decreti attuativi previsti". In ogni caso "non ci faremo tappare la bocca e anzi, potenzieremo ancora di più la nostra azione e la nostra comunicazione, proprio perché pienamente legittima e pacifica nel voler tutelare i bambini", chiosa Ortolani.