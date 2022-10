Rubicone Fossa Marathon, l'appassionante sfida in mountain bike

Sport

Un’avventura ideale per i biker che desiderano percorrere i luoghi più suggestivi dell’entroterra: domenica 23 ottobre arriva la Rubicone Fossa Marathon, organizzata da Rubicone For Sport, Marianna Trail Running in collaborazione con CSI Emilia Romagna e le associazioni locali, con il patrocinio del Comune di Sogliano al Rubicone. Percorsi di sterrato, ghiaia e per alcuni tratti asfalto che attraversano la storia e la bellezza paesaggistica di questa terra attendono i partecipanti, che potranno scegliere tra il percorso lungo su 45 km, con 1600 metri di dislivello, o il corto, su 28 km, con 1000 metri di dislivello. La partenza, alle 8, è prevista da piazza Matteotti a Sogliano sul Rubicone. Presenti punti ristoro e all'arrivo premi e gadget per i partecipanti, nonché per i gruppi più numerosi. Info www.rubiconeforsport.it