In Estate decedute 11 persone, oltre 5500 euro di sanzioni dai controlli della Guardia Costiera

14:28 - 07 Ottobre 2022

La Capitaneria di Porto ha reso noti i dati delle attività svolte su tutta la Riviera romagnola, da Goro fino a Cattolica, dal 18 giugno al 18 settembre, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro. Ogni giorni sono stati impiegati 200 uomini, 10 autopattuglie e 10 battelli litoranei veloci.



Il bilancio parla di 18 imbarcazioni e 70 persone soccorse: di queste 70, undici hanno perso la vita. Per ciò che concerne l'attività svolta sulla spiaggia, sei i verbali amministrativi a seguito di 3013 controlli operati, con sanzioni pecunarie per 4458 euro. Tre le comunicazioni di reato a carico di tre persone, 532 le attrezzature di spiaggia sequestrate, 3472 invece i metri quadri di aree demaniali liberate, in precedenza oggetto di occupazione abusiva. In mare aperto i controlli sono stati 536 con 6 verbali amministrativi e sanzioni per 1168 euro.