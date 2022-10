Pennabilli, nuovo piazzale per la Pieve di Ponte Messa

Attualità

Pennabilli

| 13:48 - 07 Ottobre 2022

Pieve di Ponte Messa.

L’Amministrazione Comunale di Pennabilli comunica che sono terminati i lavori di asfaltatura del piazzale antistante alla Pieve Romanica di Ponte Messa. È un intervento analogo a quello recentemente effettuato presso il Convento di Maciano. I lavori sono stati resi possibili grazie a un contributo di 30.000 € ottenuto dalla Provincia di Rimini. Il Sindaco Mauro Giannini afferma che è uno dei tanti interventi che si susseguiranno per tutto il territorio comunale. Intervento effettuato a costo zero per il Comune di Pennabilli.