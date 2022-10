Rimini, cantieri e lavori pubblici bloccati. 'Prezzi triplicati per le coperture delle scuole'

Attualità

| 13:45 - 07 Ottobre 2022

Mattia Morolli.



Ieri (giovedì 6 ottobre) l'assessore Roberta Frisoni, oggi (venedì 7 ottobre) l'assessore Morolli: l'amministrazione comunale di Rimini rilancia l'allarme sul possibile blocco dei cantieri pubblici a causa della crisi energetica. Da una parte bandi di gara che possono andare deserti, dall'altra cantieri, anche quelli per la riasfaltatura delle strade, bloccati per mancanza di materie prime. Morolli fa l'esempio della chiusura di fornaci che si occupano della produzione e fornitura di materiali edili, ma cita anche "la mancanza di materie prime per le aziende che si occupano di produrre agglomerati bituminosi destinati alla pavimentazione delle strade".



"I rischi non sono solo quelli dei ritardi e degli aumenti sproporzionati di costi legati al rifacimento delle strade o delle opere pubbliche in genere - rileva Morolli - ma è una difficoltà che si estende anche ai lavori di riqualificazione delle scuole e degli impianti sportivi". L'assessore riporta ad esempio, l'arrivo da qualche giorno di strutture di copertura esterna per le scuole, destinate alle attività didattiche degli studenti, "ordinate oltre 6 mesi fa e ad un prezzo che era più basso di 1 terzo rispetto a quello che abbiamo dovuto pagare adesso".



L'amministrazione comunale, per voce dell'assessore Morolli, invita così il governo uscente e quello neoeletto ad attivare misure emergenziali urgenti "per aiutare queste imprese che vivono da molti mesi enormi incertezze e hanno bisogno di superare questo momento difficile”.