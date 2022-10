Rimini, termosifoni accesi dal 22 ottobre: il nostro territorio nella seconda fascia più fredda

Attualità

13:14 - 07 Ottobre 2022

Termosifoni accesi in provincia di Rimini da sabato 22 ottobre, con posticipo di una settimana rispetto al consueto, secondo le disposizioni del governo uscente. Il nostro territorio è stato inserito dal governo in zona E, in pratica la seconda zona più fredda di Italia: i termosifoni potranno stare accesi per massimo 13 ore al giorno fino al 7 aprile. Salvo le eccezioni: scuole materne e asili nido, piscine e saune, ospedali, cliniche di cura, strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti o di altri soggetti affidati ai servizi sociali, infine edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, ma solo in presenza di inderogabili esigenze tecnologiche o di produzione.



Nella abitazioni, come noto, i termostati dovranno essere regolati sui 19 gradi (con 2 gradi di tolleranza), 17 per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali (anche qui i 2 gradi di tolleranza). Di sicuro un aiuto lo sta dando il tempo: in questa settimana temperature miti, nella prossima qualche pioggia in più, ma al momento non ci sono all'orizzonte irruzioni di aria artica.