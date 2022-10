Bellaria pensa già al Natale: svelato il programma di eventi, torna la snow globe

Eventi

Ieri sera (Giovedì 6 ottobre) Bellaria Igea Marina ha presentato, al Palazzo del Turismo, l’atteso palinsesto di eventi per il Natale 2022: presenti il sindaco Filippo Giorgetti, il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi ed il direttore artistico Andrea Prada.

“Dream Christmas- la neve al mare” sarà il claim natalizio che riprenderà l’idea del sogno accompagnata da due elementi fortemente legati al Natale: la neve e la luce. Saranno proprio questi due i protagonisti delle installazioni che dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 andranno ad abbellire la città di Bellaria Igea Marina, ricreando uno scenario da sogno con suggestivi effetti di luce e neve.

"Abbiamo voluto mettere al centro del racconto del nostro Natale la neve e la luce: questi elementi rappresentano il filo conduttore di un progetto a tema soprattutto dedicato alle famiglie, che son certo, seppur l’iniziativa è ancora in fase di completamento, possa rappresentare un’ottima attrattiva per gli amanti del Natale!", commenta il direttore Artistico Andrea Prada.

Tante le novità proposte come “Drop” la scultura di luce che rappresenta una goccia d’acqua; il percorso con la slitta; le sculture dei “piccoli amici dei ghiacci”; i punti innevati dove si potrà assistere a vere e proprie nevicate; la pista Bumpers per divertenti scontri sulle macchinine elettriche per tutte le età. Non mancheranno la Snow globe, la Realtà Virtuale; il Presepe di sabbia e Presepi della tradizione ed infine tanti ospiti speciali del mondo dello spettacolo e del web, sfilate artistiche, concerti ed eventi durante i giorni di festa.



Un Natale 2022 comunicato con largo anticipo per dare un utile strumento di lavoro alle aziende del territorio non solo turistiche ma anche quelle che lavorano per gli ospiti delle città limitrofe. " Per Fondazione Verdeblu è importante, a livello promozionale, essere presenti nonostante tutte le avversità; è determinante creare del movimento sul web e social e dare una spinta all’immagine della città, ed è proprio nei momenti difficili dove bisogna ancor di più investire nella promozione", evidenzia Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu. Anche il sindaco Filippo Giorgetti ha poi sottolineato il valore della presentazione del palinsesto natalizio: "Programmare e promuovere: anche quest'anno abbiamo lavorato alacremente per giungere il prima possibile alla presentazione della nostra programmazione natalizia, con la volontà di rispettare questi concetti chiave. Fondamentali per il nostro turismo ed il nostro commercio, per dare il tempo ai nostri operatori di fare le proprie valutazioni, programmare e promuovere a loro volta, in un momento, ne siamo consapevoli non semplice, in cui approntare scelte aziendali legate alle prossime festività".