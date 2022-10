Riccione, in fiamme il tetto di un edificio a due piani

Cronaca

Riccione

| 11:57 - 07 Ottobre 2022

I vigili del fuoco al lavoro.



Un incendio è scoppiato questa mattina (venerdì 7 ottobre) a Riccione: l'allarme, con una densa colonna di fumo uscita dal secondo piano dell'abitazione interessata, è scattato in via Arno, zona Punta dell'Est, intorno alle 10.30, con l'intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Rimini. Le fiamme sono scoppiate nel sottotetto dell'abitazione, posta su due piani, senza fortunatamente provocare conseguenze per le persone. Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche i Carabinieri.